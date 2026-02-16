Alkmaarse advocaten nodig? Helaas, die kijken naar bobsleecollega Dave

Een groep advocaten in Alkmaar legde het werk maandag neer. Niet vanwege een staking, maar wel vanwege de Olympische Spelen. Het was in Italië namelijk de beurt aan onze sporters van de tweemansbob: Jelen Franjic en stuurman Dave Wesselink.

En Dave is niet zomaar een topsporter. Hij combineert namelijk bobslee met zijn baan als advocaat. Zijn collega's hebben hem amper gezien de afgelopen tijd maar leven gigantisch met hem mee en twijfelden dan ook niet om het werk voor een paar uurtjes helemaal aan de kant te schuiven. Zij keken maandag samen naar de eerste twee runs van de tweemansbob.

