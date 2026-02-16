Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Alkmaarse advocaten nodig? Helaas, die kijken naar bobsleecollega Dave

Olympische Spelen

Vandaag, 15:47

Link gekopieerd

Een groep advocaten in Alkmaar legde het werk maandag neer. Niet vanwege een staking, maar wel vanwege de Olympische Spelen. Het was in Italië namelijk de beurt aan onze sporters van de tweemansbob: Jelen Franjic en stuurman Dave Wesselink.

En Dave is niet zomaar een topsporter. Hij combineert namelijk bobslee met zijn baan als advocaat. Zijn collega's hebben hem amper gezien de afgelopen tijd maar leven gigantisch met hem mee en twijfelden dan ook niet om het werk voor een paar uurtjes helemaal aan de kant te schuiven. Zij keken maandag samen naar de eerste twee runs van de tweemansbob.

Deze beelden zie je in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Nederland passeert VS in medailleklassement en staat nu derde
Nederland passeert VS in medailleklassement en staat nu derde
Shorttracker Xandra Velzeboer verovert olympisch goud op 1000 meter
Shorttracker Xandra Velzeboer verovert olympisch goud op 1000 meter
Gastouders Jochem en Anneke apetrots op Jenning de Boo na dubbel zilver
Gastouders Jochem en Anneke apetrots op Jenning de Boo na dubbel zilver

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.