Nederland passeert VS in medailleklassement en staat nu derde

Nederland is bij de Olympische Spelen in het medailleklassement naar de derde plaats gestegen. Dat is in Milaan en Cortina d'Ampezzo de hoogste klassering tot dusver voor TeamNL.

Shorttrackster Xandra Velzeboer won maandag de 1000 meter. Eerder was ze al de beste op de 500 meter. Nederland heeft nu zes gouden medailles, vijf zilveren medailles en één bronzen medaille.

Top 4

De Verenigde Staten zakken door het goud van Velzeboer voorlopig naar de vierde plek. Noorwegen leidt het klassement met twaalf keer goud. Gastland Italië neemt de tweede plaats in met acht gouden plakken.