Shorttrackmannen bezorgen Nederland achtste goud op aflossing

De Nederlandse shorttrackmannen hebben vrijdagavond op de Olympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo de achtste gouden medaille voor Nederland veroverd. Kopman Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer en Friso Emons eindigden in de finale van de aflossing als eerste.

Voor Jens van 't Wout is het, na zijn zeges op de 1000 en 1500 meter, zijn derde olympische titel in Italië. Daarnaast pakte hij brons op de 500 meter.

Felicitatie koningspaar

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben de Nederlandse schaatsers gefeliciteerd met hun successen van vrijdagavond.

"Maar liefst twee keer goud voor Nederland op de Olympische Spelen in Milaan! Antoinette Rijpma-de Jong won na een meesterlijke rit met een fenomenale slotronde op de 1500 meter voor vrouwen een gouden medaille. En voor het eerst in de geschiedenis wonnen de shorttrackers Teun Boer, Melle en Jens van 't Wout en Friso Emons een gouden medaille op de 5000 meter aflossing. Van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestaties", meldt het koningspaar op sociale media.

En de avond is nog extra feestelijk: met deze zege evenaren de Nederlandse shorttrackmannen het huidige nationale record voor het aantal gouden medailles op de Winterspelen.

Evenveel goud, minder zilver en brons

Nederland sloot de vorige drie Winterspelen, in Sotsji (2014), Pyeongchang (2018) en Beijing (2022), telkens af met acht keer goud. Het team van chef de mission Carl Verheijen krijgt zaterdag nog twee kansen om het record alleen in handen te krijgen. Daarvoor moet bij het langebaanschaatsen goud worden gewonnen op de massastart. Zowel de vrouwen als de mannen komen op dat onderdeel in actie.

De Nederlandse bobbers komen zaterdag en zondag nog uit in de viermansbob, maar gelden niet als medaillekandidaten.

De Winterspelen van Sotsji zijn met 24 medailles nog altijd het succesvolst voor Nederland. Naast acht keer goud werd daar ook zeven keer zilver en negen keer brons behaald. Dat totaal wordt deze editie niet meer gehaald: de teller staat nu op achttien medailles.