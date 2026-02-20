Volg Hart van Nederland
Antoinette Rijpma-de Jong pakt goud op 1.500 meter

Olympische Spelen

Vandaag, 17:52 - Update: 47 minuten geleden

Antoinette Rijpma-de Jong heeft bij de Olympische Spelen van Milaan goud veroverd op de 1.500 meter. De 27-jarige schaatsster won in het Milano Speed Skating Stadium in 1.54,09 voor Ragne Wiklund uit Noorwegen. Valérie Maltais uit Canada schaatste naar het brons.

Het is het zevende goud voor Nederland op deze Spelen. Op de langebaan won eerder Femke Kok goud op de 500 meter en Jutta Leerdam goud op de 1.000 meter.

Kok, die nog geen 1500 meter in internationaal verband reed bij de senioren, moest in de eerste rit alleen rijden. Na een snelle opening en eerste ronde liepen de rondetijden daarna hard op. Met 1.54,79 eindigde ze als vijfde.

Groenewoud verloor veel op het schema van Kok in de opening en de eerste ronde. Met een snellere slotronde kwam ze met 1.55,16 nog dicht in de buurt van haar landgenote. Het was uiteindelijk goed voor de tiende tijd.

Nadat Maltais en Wiklund onder de tijd van Kok waren gegaan, reed Rijpma-de Jong tegen Brittany Bowe. De Amerikaanse was sneller weg, maar met een betere slotronde bleef Rijpma-de Jong Bowe voor en dook ze ook onder de 1.54,15 van Wiklund. Topfavoriete Miho Takagi uit Japan verloor in de slotrit te veel en haalde zelfs de derde tijd van 1.54,40 van Maltais niet.

Door ANP

