Kjeld Nuis pakt brons op 1.500 meter in Milaan

Kjeld Nuis pakt brons op 1.500 meter in Milaan

Olympische Spelen

Vandaag, 17:52

Schaatser Kjeld Nuis heeft bij de Spelen van Milaan brons veroverd op de 1500 meter. De 36-jarige titelverdediger moest in het Milano Speed Skating Stadium met 1.42,82 de titel laten aan de Chinees Ning Zhongyan. Die won in een olympisch record van 1.41,98 en troefde daarmee topfavoriet Jordan Stolz af. De Amerikaan werd tweede in 1.42,75. Joep Wennemars eindigde met 1.43,05 als vierde.

Nuis zorgde voor het derde Nederlandse brons op deze Spelen. Nederland won verder zes keer goud en zeven keer zilver.

Wennemars nam na de dweil het initiatief in de rit tegen de Italiaan Daniele Di Stefano en opende met 23,1. Hij nam afstand van de Italiaan en dook onder het olympisch record van Nuis van 1.43,21 uit Beijing.

Tijmen Snel opende daarna met 23,3 iets langzamer en kwam in de rit ook niet in de buurt van Wennemars. Met 1.45,51 bleef hij ver verwijderd van de tot dan toe beste tijd.

Razendsnel

Tweevoudig olympisch kampioen Nuis kreeg zijn gewenste rit tegen Ning en opende samen met de Chinees razendsnel met 22,9. Hij kroop op de eerste kruising in de rug van Ning. De Chinees nam in de tweede volle ronde echter het initiatief over en bleef Nuis daarna met 1.41,98 ruim voor.

Dinsdag wonnen Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud de zilveren medaille op de ploegenachtervolging. De familie van Beune is maar wat trots.

Familie Joy Beune trots op prestatie ploegenactervolging
1:45

Familie Joy Beune trots op prestatie ploegenactervolging

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

