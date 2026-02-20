Volg Hart van Nederland
Nederland vierde in medailleklassement dankzij goud Rijpma-de Jong

Nederland vierde in medailleklassement dankzij goud Rijpma-de Jong

Olympische Spelen

Vandaag, 19:07 - Update: 45 minuten geleden

Nederland is dankzij de overwinning van langebaanschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong op de 1500 meter teruggekeerd op de vierde plaats in het medailleklassement van de Olympische Spelen. Dat is niet de hoogste positie van het team van chef de mission Carl Verheijen. Nederland heeft in Milaan en Cortina d'Ampezzo ook even op de derde plaats gestaan.

Rijpma-de Jong bezorgde Nederland de zevende gouden plak en de zeventiende medaille in totaal.

Noorwegen leidt het klassement met een recordaantal van zeventien gouden medailles, gevolgd door de Verenigde Staten en Italië met allebei negen keer goud.

Beijing

Met zeventien medailles evenaarde Nederland vrijdag het totaal aantal gewonnen medailles tijdens de vorige Winterspelen in 2022 in Beijing.

Door ANP

