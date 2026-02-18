Volg Hart van Nederland
Kroon op het harde werk: koningspaar en Amalia ontvangen medaillewinnaars

De Nederlandse medaillewinnaars van de Olympische Winterspelen in Milaan staat nóg een huldiging te wachten na terugkeer in eigen land. Het koningspaar en dochter Amalia ontvangen de sporters dinsdag op Paleis Noordeinde. Ook de dan kersverse premier Rob Jetten (D66) en sportminister Mirjam Sterk (CDA) zijn bij de festiviteiten aanwezig.

Hoe druk het precies zal worden, is natuurlijk nog even afwachten, maar op moment van schrijven staat Nederland op de zesde plaats in de medaillespiegel met 13 plakken: 6 goud, 6 zilver en 1 brons. Het koningspaar en Amalia hebben eerder toegekeken bij verschillende wedstrijden en ook waren ze aanwezig bij de openingsceremonie.

Je hoeft geen blauw bloed te hebben om de sporters naar een medaille te juichen, bewijst de familie van Joy Beune:

Familie Joy Beune trots op prestatie ploegenactervolging
1:45

Familie Joy Beune trots op prestatie ploegenactervolging

Voordat de gelauwerde sporters en de betrokken coaches de leden van de koninklijke familie de hand mogen schudden, krijgen ze een huldiging in de Glazen Zaal. Daar zullen ze worden toegesproken door Jetten, Sterk en ook chef de mission Carl Verheijen.

Door Daniël Bom

