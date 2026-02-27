Zoveel levert het schaatspak van Jutta Leerdam nu al op, bieding sluit bijna

Het schaatspak waarin Jutta Leerdam op de Olympische Spelen in Milaan goud en zilver veroverde, is momenteel een van de blikvangers bij een speciale veiling. Op het pak, dat zij droeg tijdens haar races op de 1000 en 500 meter, wordt inmiddels meer dan 9000 euro geboden.

De veiling wordt georganiseerd in samenwerking met NOC*NSF. Het hoogste bod is tot nu toe op Leerdams pak, 9102 euro. Ook haar haarband brengt veel geld op: daar is al 1320 euro voor geboden. De opbrengst gaat naar de ijsvereniging in Pijnacker, waar Leerdam als kind begon met schaatsen.

Fans van Jutta Leerdam gingen uit hun dak na haar gouden medaille, zoals te zien in deze video:

0:47 Fans Jutta Leerdam uit hun dak na gouden medaille

Niet alleen spullen van Leerdam worden geveild. Ook schaatspakken van onder anderen Femke Kok, Antoinette Rijpma-de Jong en Merel Conijn gaan onder de hamer. Opvallend is dat zelfs Leerdams haarband momenteel meer oplevert dan de pakken van Suzanne Schulting en Joy Beune.

Meerdere olympische aandenkens

Eerder werden ook het schaatspak van olympisch kampioene Femke Kok en persoonlijke olympische items van tweevoudig olympisch shorttrackkampioen Jens van 't Wout aangeboden. De jas die Van 't Wout droeg als vlaggendrager tijdens de openingsceremonie in Milaan leverde al 3000 euro op.

De opbrengst van zijn items is bestemd voor de Amsterdamse Schaatsclub Jaap Eden, de vereniging die een belangrijke rol speelde in zijn sportcarrière.

De veiling sluit op zaterdagmiddag om 15.00 uur.