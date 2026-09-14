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Jutta Leerdam schaatst dit seizoen niet, maar gaat nog niet met pensioen

BN'ers

Vandaag, 19:31

Schaatsster Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie op de ijsbaan. Dat heeft de olympisch kampioene maandag bekendgemaakt via haar eigen YouTubekanaal. De 27-jarige Leerdam wil zich voorlopig richten op andere aspecten van haar leven, zegt ze in de video.

Het woord 'pensioen' klinkt volgens Leerdam te definitief en dat zal het dus niet zijn. "Ik heb een obsessie gehad met schaatsen. Het is een groot deel van wie ik ben. Het zou niet goed voelen om die deur volledig dicht te doen." De geruchten over haar carriere speelde al na de Olympische Spelen van dit jaar, maar maandag geeft ze dus duidelijkheid.

Bekijk bovenstaande video om Jutta's verhaal op haar beslissing te horen.

Ze wil zich onder andere meer gaan richten op sociale media, en wil ze de vrijheid gebruiken om in haar vrije tijd avontuurlijke dingen te ondernemen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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