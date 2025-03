Dieuwertje Blok in besloten kring begraven na warm en kleurrijk afscheid

Dieuwertje Blok is maandag in Koedijk begraven in het bijzijn van ongeveer dertig familieleden en een paar vrienden, dat laat Peter de Bie, weduwnaar van Blok, weten aan het ANP. Zaterdag was een grote herdenking in Naarden, waar zo'n 350 mensen afscheid kwamen nemen van de presentatrice die zondag 2 maart overleed.

Volgens De Bie was de uitvaart precies zoals Blok het had gewild. "Het was warm, met heel veel bloemen en kleur", vertelt hij. Rouwkleding was niet gewenst. "Dieuwertje wilde een feestje en ze kreeg een feestje."

Blok overleed op 2 maart op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Ze was jarenlang bekend als presentatrice van het Sinterklaasjournaal en werkte daarvoor als omroepster. Haar overlijden zorgde voor een grote schok in Nederland.

Overdonderd door steun en reacties

De Bie geeft aan dat de familie overdonderd was door de massale reacties op Bloks overlijden. "Wat er in Nederland is gebeurd, was voor ons echt onwaarschijnlijk", zegt hij. "Je realiseert je pas dan hoeveel ze voor Nederland en voor kinderen heeft betekend."

ANP