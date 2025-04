Ali B. vraagt om nieuwe getuigen in zedenzaak: rapper Ronnie Flex en Ali's vrouw

In de eerste regiezitting in het hoger beroep over de zedenzaak van Ali B. heeft zijn advocaat gevraagd om twee nieuwe getuigen. Een daarvan is Breghje Kommers, de vrouw van Ali. Advocaat Bart Swier vindt dat het OM "moedwillig een kwaadaardig frame heeft neergezet" dat Ali en zijn vrouw Breghje Kommers een vrouw die aangifte wilde doen "kapot wilden maken".

Volgens Swier heeft Kommers in een telefoongesprek met de rapper wel het woord "kapotmaken" gebruikt, maar dit ook meteen weer genuanceerd. De raadsman vindt dat het OM "een vals frame" heeft gecreëerd door te stellen dat Ali en Breghje "getuigen hebben gesmeekt verdachte te steunen en er beter uit te komen".

Vijf nieuwe getuigen

Swier vindt het verder kwalijk dat is geprobeerd Kommers neer te zetten "als iemand die manipulatief is en mensen wil bewerken". In totaal wil Swier vijf getuigen laten horen. Een daarvan is de rapper Ronnie Flex. Die is bij de rechtszaak destijds ook gehoord. De rapper verklaarde toen dat hij niet heeft gezien dat Ali B Naomi verkrachtte in 2018 op een schrijverskamp in Heiloo.

Flex heeft wél gezien dat Ali B de slaapkamer binnenkwam, dat wordt in het vonnis tegen hem gebruikt. De advocaat wil nu dat Flex opnieuw verhoord wordt.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Ali B werd in juli veroordeeld tot 2 jaar cel voor verkrachting en een poging tot verkrachting. Het hoger beroep startte donderdag met een regiezitting, waarbij onderzoekswensen worden ingediend. De rapper is zelf niet aanwezig in het gerechtshof.

ANP