Natacha Harlequin in hoger beroep niet langer advocaat van Ali B

Advocaat Natacha Harlequin zal in het hoger beroep niet langer betrokken zijn bij de verdediging van Ali B. "Voor het hoger beroep is mijn bijstand niet meer nodig", laat ze woensdag in een verklaring weten.

Ali B werd in juli door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor verkrachting en een poging tot verkrachting.

Harlequin raakte in de aanloop bij het proces betrokken om de advocaat Bart Swier te ontlasten en de rapper te adviseren over de toenemende mediabelangstelling. Ook was haar gevraagd haar visie op het dossier te geven. "Deze taken zitten erop", meldt Harlequin. "Vanzelfsprekend blijft mijn beroepsgeheim gelden."

Het hoger beroep zal worden behandeld door het gerechtshof Amsterdam.

ANP