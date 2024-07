AVROTROS haalt muziek van Ali B niet van Spotify

AVROTROS gaat de muziek van Ali B Op Volle Toeren niet van streamingsdiensten als Spotify verwijderen. Maandag werd bekend dat de omroep had besloten om alle televisieprogramma's met de rapper offline te halen, maar dit geldt dus niet voor de muziek die te vinden is op Spotify.

Een woordvoerder van AVROTROS laat weten dat "tijdens de tv-programma's strafbaar is gehandeld, en daarvoor is Ali B ook veroordeeld". De omroep laat weten niet te willen dat die programma's via de platformen en podia van AVROTROS te zien zijn. Echter gaat de omroep niet over de muziek uit de programma's die te horen is op de streamingsdiensten.

Contractuele afspraken

Een eerdere release met nummers uit Ali B Op Volle Toeren, verscheen via Cloud 9 Music. "Er zijn nog een paar nummers te beluisteren, inclusief twee nummers waarop Ali B te horen is."

"Deze nummers zijn samenwerkingen met andere artiesten, waar contractuele afspraken mee zijn gemaakt." Om die reden zegt Cloud 9 Music de nummers niet offline te kunnen halen. "We willen benadrukken dat wij de acties van Ali B absoluut niet goedkeuren en ons hiervan distantiëren", aldus de woordvoerder van Cloud 9 Music.

Rapper Ali B werd vrijdag bij de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor een verkrachting en een poging daartoe (zie video bovenaan).

Hart van Nederland/ANP