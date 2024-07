Rechter veroordeelt Ali B. tot twee jaar cel voor verkrachting en poging tot verkrachting

De rechtbank in Haarlem heeft Ali B (42) vrijdag veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van twee jaar voor een verkrachting van een vrouw tijdens een schrijverskamp in Heiloo en een poging tot verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. Ali B. was zelf niet aanwezig in de rechtbank om het vonnis te horen. B. werd van drie strafbare feiten vrijgesproken.

Met het vonnis houdt de rechter zich niet aan de eis van het Openbaar Ministerie, die drie jaar celstraf had geëist.

De rapper werd verdacht van vier strafbare feiten, maar de rechtbank acht slechts twee van die feiten bewezen: de verkrachting van Naomi en de poging tot verkrachting van Ten Damme. Voor de aanranding van Naomi en de aanranding van Jill Helena is er volgens de rechtbank onvoldoende bewijs.

Betrouwbare verklaringen van Naomi

De rechtbank noemt de verklaringen van Naomi, dat als eerste slachtoffer aangifte deed tegen Ali B, betrouwbaar. Het slachtoffer (destijds 20 jaar oud) van de aanranding en de verkrachting tijdens een schrijverskamp in een villa in Heiloo, heeft volgens de rechtbank steeds op hoofdlijnen hetzelfde gezegd over de seksuele handelingen en de omstandigheden. De rechtbank oordeelt dat er voor de verkrachting voldoende wettig bewijs is. B. wordt vrijgesproken van aanranding, omdat daar steunbewijs ontbreekt.

In de villa zou de verdachte in augustus 2018 het slachtoffer hebben aangerand, waarbij hij met zijn hand in haar legging ging en haar vagina betastte. Later verkrachtte hij haar door zijn vingers in haar vagina te steken op het moment dat ze seks had met een andere rapper, Ronnie Flex.

BOOS-aflevering

De vrouw deed twee dagen voor de uitzending van het onlineprogramma BOOS aangifte tegen Ali B. Ze is volgens de rechtbank niet beïnvloed door de BOOS-uitzending in januari 2022, omdat ze al geruime tijd voor de uitzending met de politie had gesproken.

In de zaak van de vrouw ziet de rechtbank voldoende steunbewijs. Een belangrijke getuige in haar zaak is de vrouw die zich pas tijdens de rechtszaak meldde bij het Openbaar Ministerie. De vrouw kwam het slachtoffer na de verkrachting tegen bij een bushalte in Heiloo.

Vrijspraak voor aanranding Jill Helena

De rechtbank heeft Ali B vrijgesproken van aanranding van zangeres Jill Helena in 2018. Volgens de rechtbank is er onvoldoende steunbewijs.

Jill Helena heeft in haar aangifte tegen Ali B verklaard dat hij haar in mei 2018 na een show in Monnickendam, waar ze allebei optraden, had meegenomen naar een afgelegen bospad. Ze zou hebben aangegeven in de auto geen seks met hem te willen hebben. Ali B zou bij haar tot tweemaal toe hebben aangedrongen hem te helpen bij het masturberen en stak zijn hand tussen haar benen. Ze kenden elkaar van The Voice of Holland, waarin zij finalist was en hij haar coach. Ze hadden daarna een tijd een seksuele relatie.

De rechtbank noemde de verklaringen van Jill Helena betrouwbaar en bruikbaar, maar haar aangifte wordt onvoldoende ondersteund door ander bewijs, vindt de rechtbank. Ali B ontkent de aanranding. Hij zegt dat er niets zonder haar toestemming is gebeurd. De zangeres heeft twee jaar later haar moeder verteld over de vermeende aanranding en dat is onvoldoende voor een wettig bewijs.

Voldoende bewijs voor aanranding Ten Damme

Ook voor de aanranding van Ellen Ten Damme is volgens de rechtbank voldoende bewijs. Ten Damme verklaarde in 2022 bij de politie dat ze in april 2014 verkracht is door Ali B in een hotel in de Marokkaanse stad Meknes, rond tv-opnames voor het AVROTROS-programma Ali B en de Muziekkaravaan.

Ali B kwam de slaapkamer van het slachtoffer binnen, met zijn broek omlaag en besprong de zangeres in bed. Zij deed geen aangifte, maar deelde wel haar ervaringen met de politie, waarin het OM genoeg bewijs zag voor vervolging.

Hoger beroep

Begin juni liet het OM weten dat Ali B zichzelf ziet als "slachtoffer van de veranderende normen in de maatschappij", maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het OM gaf aan het gevaar van herhaling niet in te kunnen schatten.

De advocaat van Ali B, Bart Swier, liet na de eis van het Openbaar Ministerie in de talkshow Renze weten dat de rapper sowieso in hoger beroep zou gaan als hij zou worden veroordeeld. "Bij iedere straf zal hij hoger beroep aantekenen", liet Zwiers destijds weten.

Vlak na de zitting liet Swier weten inderdaad in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. "Ali is overtuigd van zijn onschuld en dat betekent dat hij er alle vertrouwen in heeft dat het in hoger beroep beter zal gaan en dat het in hoger beroep volledige vrijspraak zal worden", zei de advocaat na de uitspraak tegen de pers. Swier zei dat de rapper "ongeloof" en een "diepe teleurstelling" voelt na het vonnis.

Het hoger beroep zal worden behandeld door het gerechtshof Amsterdam. Swier verwacht dat de zaak in hoger beroep nog zeker een jaar op zich laat wachten.

Hart van Nederland/ANP