AVROTROS verwijdert alle programma's met Ali B: 'Geen plek voor hem'

AVROTROS heeft alle televisieprogramma's die de omroep met rapper Ali B maakte offline gehaald. Een woordvoerder van de omroep bevestigt dat maandag na berichtgeving van columnist Tina Nijkamp. Eerder verwijderde de omroep al het programma Ali B en de Muziekkaravaan.

"Het klopt dat we na de veroordeling van Ali B ook alle andere programma's van hem hebben verwijderd", zegt de woordvoerder. "Nu hij schuldig is verklaard aan deze misdrijven stopt elke vorm van samenwerking en is er voor hem geen plek meer op onze kanalen."

Het gaat onder meer om het programma Ali B op Volle Toeren, waarvan tussen 2011 en 2020 zes seizoenen werden gemaakt. Ook het programma Ali B en de 40 wensen uit 2014 is niet meer terug te kijken.

Twee jaar cel

Rapper Ali B werd vrijdag bij de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor een verkrachting en een poging daartoe (zie video bovenaan). Het laatste overkwam zangeres Ellen ten Damme tijdens de opnames van het tv-programma Ali B en de Muziekkaravaan in Marokko.

AVROTROS liet na de uitspraak al weten de moed van Ten Damme te prijzen, voor het naar voren stappen met haar verhaal. Ook zei de omroep preventieve maatregelen te hebben getroffen zodat "dit nooit meer kan en zal gebeuren".

ANP