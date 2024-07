Inzetten andere advocaten is 'oliedom' van Ali B: 'Laat zo zien dat hij geen nee accepteert'

Ali B heeft meerdere advocaten ingeschakeld om slachtoffers in zijn zedenzaak te benaderen. Hij probeerde zo aan te sturen op een bemiddelingsgesprek. Dat was een "oliedomme strategie", als het aan advocaat Job Knoester ligt.

Knoester, die verder volledig buiten de zaak staat, zei woensdagochtend in de De 538 Ochtendshow op Radio 538 dat Ali B zich niet betrouwbaar maakt door op deze manier te werk te gaan.

Meerdere advocaten

Vorige week werd bekend dat Ali B advocaat Michael Ruperti had ingeschakeld om de advocaat van slachtoffer in de zedenzaak Ellen ten Damme, Ruth Jager, te benaderen. Ruperti heeft vervolgens gebeld met Jager. In haar betoog tijdens de zaak opperde ze dat Ruperti haar namens Ali B had gezegd dat het beter voor Ten Damme zou zijn als ze haar verklaring in de zedenzaak zou intrekken. Ruperti sprak dat tegen op LinkedIn.

Dinsdag werd vervolgens bekend dat Ali B behalve advocaat Ruperti ook Khalid Kasem had ingeschakeld. Kasem blijkt te hebben gebeld met de slachtofferadvocaat van zangeres Jill Helena, voormalig finalist van The Voice of Holland. Zij deed aangifte van aanranding tegen de rapper.

"Eind mei werd ik gebeld door Khalid Kasem. Hij vroeg mij of ik ervoor open zou staan om persoonlijk met Ali B in gesprek te gaan, meer dan dat was het niet", aldus slachtofferadvocaat Sébas Diekstra. "Het werd mij direct duidelijk dat dit voor de verdachte een andere manier was om cliënte alsnog richting mediation te krijgen." Diekstra voegt daaraan toe dat een week voorafgaande aan het telefoontje van Kasem de advocaat van Ali B, Bart Swier, een "laatste verzoek om mediation" had gedaan.

'Oliedom'

"Hij heeft zonder dat zijn eigen advocaat Bart Swier ervan afwist via allerlei andere advocaten geprobeerd om de advocaten van de tegenpartij onder druk te zetten", aldus Knoester. "Achter de schermen heeft hij het zo een bepaalde kant proberen op te sturen."

Volgens Knoester is het inzetten van andere advocaten "oliedom" van Ali B. "Die slachtoffers zeggen allemaal: 'Hij accepteerde geen nee'. Maar dat is precies wat hij nu laat zien. Die mensen zeggen dat ze geen mediation willen, maar hij zeurt door tot de zitting aan toe", zegt Knoester.

Vertrouwen advocaten

Knoester noemt niet alleen de acties van Ali B "niet fraai", maar hij is ook niet blij met het idee dat nu is ontstaan rondom advocaten. "Dit is niet zoals het moet in een beroepsgroep. Sterker nog: in de gedragsregels staat dat je niet zomaar andermans cliënt mag benaderen als advocaat", zegt hij.

"Het is niet de eerste klap die we krijgen in de advocatuur. Je krijgt zo het idee dat advocaten over elkaar heen buitelen om zich met de zaak te gaan bemoeien. Ze hebben vast goede bedoelingen, maar het is niet verstandig."