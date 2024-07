Redactie BOOS reageert op pleidooi advocaat Ali B

De redactie van het programma BOOS, onder leiding van Tim Hofman, is het niet eens met enkele uitspraken van de advocaat van Ali B over hun programma. De advocaat verwees vrijdag tijdens zijn pleidooi meerdere keren naar de BOOS-uitzending over The Voice of Holland, waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag bij dat programma aan de orde kwam.

"Volgens Swier deden twee vrouwen aangifte tegen Ali B in de week voorafgaand aan de BOOS-uitzending. Hij beweert dat BOOS dit aan bronnen heeft gevraagd om de uitzending meer 'body' te geven", schrijft BOOS op Instagram. De redactie weerspreekt deze bewering. "De vermeende slachtoffers in de BOOS-uitzending hebben zelf besloten om aangifte te doen. Onze productie volgde de aangiftes, niet andersom. Er is geen bewijs dat BOOS de vermeende slachtoffers heeft aangestuurd op het doen van aangifte".

Vier zedendelicten

De zaak tegen Ali B gaat over vier zedendelicten met drie vrouwen. Eén aangifte komt van een vrouw die beweert in 2018 door hem te zijn verkracht en aangerand tijdens een schrijverskamp in Heiloo. Swier stelde dat het slachtoffer in de Heiloo-zaak is beïnvloed door de redactie van BOOS en door een andere bron die in de BOOS-uitzending haar verhaal deed. "Tijdens het onderzoek is de onafhankelijkheid van de bronnen gecontroleerd en gewaarborgd, en er zijn getuigen gehoord", aldus BOOS.

Het Openbaar Ministerie eiste vrijdag drie jaar cel tegen Ali B. Zijn advocaat pleitte voor vrijspraak in alle zaken die tegen hem zijn aangespannen. De rechtbank doet uitspraak op 12 juli.

ANP