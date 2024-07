Ook OM in hoger beroep in zaak tegen rapper Ali B

Ook het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak tegen Ali B. Eerder maakte de rapper zelf al bekend in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

Ali B werd eerder deze maand veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor verkrachting en een poging tot verkrachting. Hij werd vrijgesproken van verkrachting van zangeres Ellen ten Damme, maar in deze zaak wel veroordeeld wegens poging tot verkrachting.

De rechtbank sprak de rapper van twee aanrandingen vrij. Het OM gaat tegen alle drie vrijspraken in beroep.

ANP