Ali B vertrekt naar Marokko na veroordeling: kan dat zomaar?

Toen Ali B maandag met zijn gezin op het Duitse vliegveld in Weeze was om naar Marokko te vertrekken, werd hij door een andere vakantiegangers gespot. Dat is nog geen twee weken nadat de rapper is veroordeeld tot twee jaar celstraf. Komt hij nog wel terug?

Evert Santegoeds was maandagavond te gast bij Shownieuws en vroeg zich hardop af of Ali B zomaar naar Marokko mag reizen. Vervolgens geeft hij snel het antwoord op zijn eigen vraag: "Ja, dat mag. Er zijn verder geen beperkingen aan hem opgelegd, hij heeft zijn paspoort gewoon en kan naar Marokko als hij dat wil.”

Geen voorwaarden opgelegd

Ook Bram Moszkowicz zit aan tafel en mengt zich in het gesprek: “Omdat hij in hoger beroep is, hoeft hij niet te zitten en de rechtbank heeft kennelijk geen voorwaarden opgelegd aan hem die zouden maken dat hij niet naar het buitenland mag.”

Het hoger beroep is pas volgend jaar. De vraag is of Ali B daarvoor zal terugkeren naar Nederland.

Volgens Moszkowicz levert Marokko geen onderdanen uit en heeft de artiest een Marokkaans paspoort. Dus mocht Ali B besluiten om niet vrijwillig naar Nederland te komen, 'dan zit hij daar veilig', besluit Moszkowicz.