Datum eerste zitting hoger beroep Ali B bekend

De eerste zitting in het hoger beroep van Ali B is op 17 april. Dat bevestigt een woordvoerder van het gerechtshof Amsterdam na berichtgeving van Shownieuws. Het gaat om een regiezitting. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep plaatsvindt.

Tijdens de regiezitting kunnen beide partijen onderzoekswensen indienen. Onderzoekswensen zijn verzoeken van de verdediging of het Openbaar Ministerie (OM) om aanvullend onderzoek te laten uitvoeren.

Veroordeeld

Ali B werd in juli veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor verkrachting en een poging tot verkrachting. De rechtbank sprak de rapper vrij van twee aanrandingen. De 43-jarige rapper en het OM lieten allebei weten in hoger beroep te gaan.

Bart Swier, de advocaat van Ali B, liet eerder weten dat de rapper "overtuigd is van zijn onschuld". Swier zei dat de rapper "ongeloof" en een "diepe teleurstelling" voelde na het vonnis.

Hart van Nederland / ANP