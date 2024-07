D-day voor betrokkenen in zedenzaak Ali B, rapper niet aanwezig bij uitspraak

De rechtbank in Haarlem doet vrijdagmiddag uitspraak in de zedenzaak tegen Ali B. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een celstraf van drie jaar geëist tegen de 42-jarige rapper, die verdacht wordt van vier zedenfeiten met drie vrouwen: twee verkrachtingen en twee aanrandingen.

Jill Helena, oud-kandidate van The Voice of Holland, deed aangifte van aanranding in mei 2018. Ze beweert dat Ali B haar in zijn auto meenam naar een afgelegen bospad, waar hij haar dwong hem af te trekken.

Een tweede aangifte komt van een vrouw die beweert in augustus 2018 door Ali B te zijn verkracht en aangerand tijdens een schrijverskamp in Heiloo. Tijdens de zitting presenteerde het OM een belangrijke getuige die het slachtoffer bij een bushalte in Heiloo aantrof en haar hoorde zeggen dat ze in een huis, waar Ali B aanwezig was, verkracht was.

Marokko

Zangeres Ellen ten Damme verklaarde bij de politie dat ze in april 2014 door Ali B werd verkracht in een hotel in de Marokkaanse stad Meknes, tijdens opnames voor het AVROTROS-programma Ali B en de Muziekkaravaan. Hoewel ze geen aangifte deed, vond het OM voldoende bewijs voor vervolging in haar verklaring.

BOOS-uitzending

Ali B ontkent alle beschuldigingen. Zijn advocaat, Bart Swier, stelde dat de verklaringen van Ellen ten Damme "in strijd met de waarheid" zijn en voerde meerdere redenen aan voor vrijspraak.

Swier beweerde dat Ten Damme beïnvloed was door de BOOS-uitzending over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Voor de aanrandingen in Heiloo zou er volgens Swier te weinig bewijs zijn en het slachtoffer zou wisselende verklaringen hebben afgelegd. Ten slotte betoogde hij dat er geen sprake was van aanranding van Jill Helena, omdat er geen dwang zou zijn geweest.

Nasleep van de zaak

De zaak nam drie dagen in beslag en bleef ook na afloop het nieuws beheersen. Dit kwam doordat bleek dat Ali B, buiten zijn advocaat Swier om, bekende advocaten zoals Michael Ruperti en Khalid Kasem had ingeschakeld om de slachtoffers te bewegen in te stemmen met mediation.

Vrijdag zal de rechtbank uitspraak doen in deze veelbesproken zaak, Ali B is zelf niet aanwezig.

ANP