'Hulporganisaties ontvangen meer meldingen over seksueel geweld na begin Ali B-zaak'

Hulporganisaties kregen rondom de rechtszaak tegen Ali B flink meer meldingen van seksueel geweld dan andere weken. Dat meldt NU.nl. Slachtofferhulp en Centrum Seksueel Geweld (CSG) laten aan de nieuwssite weten dat ze meer telefoontjes kregen van mensen met soortgelijke ervaringen.

Normaal gesproken krijgt CSG gemiddeld 153 belletjes per week binnen, vorige week waren dat er 210, laat directeur Iva Bicanic weten. Slachtofferhulp ziet dit ook: "Collega's zeggen veel gebeld te worden door mensen die naar aanleiding van de rechtszaak hun verhaal willen doen", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Strafeis

In de rechtbank in Haarlem stond de Ali B vorige week drie dagen lang terecht voor vier zedenfeiten met drie vrouwen, onder wie een ex-kandidaat van The Voice of Holland en zangeres Ellen ten Damme. Het Openbaar Ministerie eiste vrijdag een celstraf van drie jaar tegen de rapper.

De uitspraak staat gepland op 12 juli.

