Bewoners Zaanstad geïntimideerd door interventieteams gemeente: 'Het is zwaar'

Het interventieteam van Zaanstad controleert wie er op welk adres woont, in de strijd tegen fraude. Maar volgens FNV, en tientallen bewoners die zich al bij de vakbond hebben gemeld, maakt het team zich daarbij schuldig aan intimidatie, onrechtmatig binnentreden en mogelijk etnisch profileren.

Hierdoor groeit het wantrouwen richting de gemeente onder de bewoners van Zaandam-Oost. De FNV is bezorgd over de rechtsstaat in Zaanstad en organiseerde woensdagavond een buurtbijeenkomst om ervaringen te delen over het interventieteam.

Intimiderend

De tante van Asri is een van de mensen die slechte ervaringen heeft met het interventieteam: "Ze was in het huis van een familielid aan het oppassen op mijn neefje toen ze langskwamen. Ze hebben overal foto's van gemaakt en ze vroegen ook vragen die privé waren. Het was heel intimiderend. Mijn tante werd er gestrest van, vertelde ze. Ze heeft ook geen bevel of papier gekregen wat ze moest ondertekenen, zodat ze binnen konden komen."

"Het ergste wat ik heb gehoord is dat de politie en gemeente tegen twee personen zeiden: 'Als je ons vandaag niet toelaat, dan komen wij morgen op een ergere manier terug'", vertelt Asri. "Ook heeft een vader verteld dat zijn dochter had gevraagd: 'Papa, ben jij een crimineel? Waarom komen ze zo vaak langs bij ons?' Hij werd er echt emotioneel van. Het is zwaar als je je dochter zoiets hoort zeggen."

Gemunt op bepaalde mensen

Een andere vrouw, die woensdag aanwezig was bij de buurtbijeenkomst, heeft het gevoel dat de gemeente het op bepaalde mensen heeft gemunt: "Sowieso Bulgaarse mensen, want die kunnen bijna allemaal geen Nederlands. Ze kunnen hen heel snel bang maken. Verder ook Turkse en Koerdische mensen. Toen ze bij mij voor de deur stonden, zeiden ze: 'We doen het bij iedereen.' Mijn man en ik zeiden: 'Kun je het dan ook bij mijn buren doen?' Toen waren ze stil."

In de wijk wordt er nu veel gesproken over de ervaringen met de interventieteams: "Iedereen staat er nu open voor. Niemand is meer bang. Ik wil ook vragen aan de gemeente: wat is de reden? En ik wil vragen aan de burgermeester: wat wil hij hiermee bereiken? Als hij met ons een gesprek wil voeren dan staan wij daar voor open."

Juridische stappen

Maureen van der Pligt, bestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden, vindt de situatie heel schrijnend: "Heel veel mensen begrijpen helemaal niet waarom ze zomaar een adrescontrole krijgen. Er wordt gezegd dat ze zijn geselecteerd. Maar waarop? Het is wel opvallend dat het bijna alleen maar mensen zijn met een migratieachtergrond. En daarnaast zijn we niet tegen het bestrijden van criminaliteit, maar daar is de politie voor."

De FNV is op dit moment met de hulp van advocaten aan het kijken wat ze juridisch kunnen doen tegen deze situatie en of ze een gang kunnen maken naar de rechter.