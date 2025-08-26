Dode bij steekpartij in woning Gouda, verdachte aangehouden

Bij een steekincident in een woning aan de Rentmeesterslag in Gouda is dinsdagavond een persoon overleden. Dat meldt de politie.

Het incident werd rond 19.00 uur gemeld. In de woning ontstond een conflict tussen twee mensen die elkaar kenden. Daarbij raakten beide betrokkenen gewond. Eén van hen overleed ter plaatse. De andere verliet de woning en is later op straat aangehouden.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.