Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Wilde achtervolging eindigt in crash in woonwijk Alphen, twee verdachten spoorloos

Crime

Vandaag, 16:54

Link gekopieerd

Een wilde politieachtervolging is woensdagmiddag geëindigd in een crash in een woonwijk in Alphen aan den Rijn. Agenten konden daardoor twee inzittenden aanhouden. Twee anderen wisten te ontsnappen en zijn nog altijd spoorloos. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland.

"De auto stond geregistreerd als gestolen. Daarom heeft de politie de achtervolging ingezet. Uiteindelijk reed het voertuig tegen een schutting aan en raakte daarbij in ieder geval één auto", vertelt een politiewoordvoerder. Bij het incident raakte niemand gewond.

Lees ook

Politie noemt beweringen Wilders over verdachte dood Lisa onjuist: 'Zorgt voor onrust'
Politie noemt beweringen Wilders over verdachte dood Lisa onjuist: 'Zorgt voor onrust'
Dood hert aangespoeld op strand Heemskerk: 'Raadsel hoe het bij zee kwam'
Dood hert aangespoeld op strand Heemskerk: 'Raadsel hoe het bij zee kwam'
Mannen schieten meerdere keren op zonnestudio in Wijchen en slaan op de vlucht
Mannen schieten meerdere keren op zonnestudio in Wijchen en slaan op de vlucht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.