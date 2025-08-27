Wilde achtervolging eindigt in crash in woonwijk Alphen, twee verdachten spoorloos

Een wilde politieachtervolging is woensdagmiddag geëindigd in een crash in een woonwijk in Alphen aan den Rijn. Agenten konden daardoor twee inzittenden aanhouden. Twee anderen wisten te ontsnappen en zijn nog altijd spoorloos. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland.

"De auto stond geregistreerd als gestolen. Daarom heeft de politie de achtervolging ingezet. Uiteindelijk reed het voertuig tegen een schutting aan en raakte daarbij in ieder geval één auto", vertelt een politiewoordvoerder. Bij het incident raakte niemand gewond.