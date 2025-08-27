Dood hert aangespoeld op strand Heemskerk: 'Raadsel hoe het bij zee kwam'

Een strandbezoeker deed woensdagochtend een opvallende ontdekking: op het strand van Heemskerk was een dood hert aangespoeld. De lifeguards van de Heemskerker Reddingsbrigade hebben met behulp van touwen het dier naar het droge gesleept. Helaas mocht dat niet baten, want het dier bleek al overleden.

Hoe het dier daar terecht is gekomen, blijft een raadsel. "Het dier zag er keurig uit en we hebben geen verwondingen op het beest gezien", vertelt postcommandant Bas Heijselaar aan Hart van Nederland. "We vragen ons ook af hoe het hert überhaupt bij de zee is gekomen. Volgens bewoners zijn er al jaren geen herten meer gezien in de duinen."

Een strandvonder heeft het hert meegenomen en zal het overdragen aan een natuurbeheerder.

Dolfijnen

Een paar weken geleden werden op ongeveer dezelfde plek ook al twee spitssnuitdolfijnen gevonden. "Dat was ook een bijzondere vondst voor ons, want normaal gesproken leven deze dieren niet in de Noordzee", aldus Heijselaar.