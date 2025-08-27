Mannen schieten meerdere keren op zonnestudio in Wijchen en slaan op de vlucht

In de nacht van dinsdag op woensdag is zonnestudio My Tan aan de Touwslagersbaan in Wijchen meerdere keren beschoten. De politie is dringend op zoek naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien van de twee verdachten die na de schietpartij op de vlucht sloegen.

Agenten troffen rond 00.45 uur meerdere kogelinslagen aan in de gevel van het pand. Op beelden van een correspondent ter plaatse is te zien dat er zeker vijf gaten in de glazen pui van de zonnestudio zitten. Er raakte niemand gewond.

Politie doet ook woensdagmiddag nog onderzoek in de straat. Beeld: Heitink

Verdachten sloegen op de vlucht

Op camerabeelden zijn twee personen vastgelegd die kort na het incident via de parkeerplaats aan de Dorsvleugel vluchtten. De politie heeft nog niemand aangehouden. Wel is er een kogelhuls veiliggesteld en is de omgeving met linten afgezet voor sporenonderzoek.

De eigenaar van My Tan heeft de zaak voorlopig gesloten zolang het onderzoek loopt. De politie roept getuigen op die rond 00.45 uur iets verdachts hebben gezien, of de vluchtende personen mogelijk herkennen, zich te melden.