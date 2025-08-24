Drie gewonden bij schietincident op straat in Rotterdam

In de wijk Feijenoord in Rotterdam zijn zaterdagavond drie mannen gewond geraakt bij een schietincident. De politie laat weten dat de slachtoffers bij bewustzijn zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

De schietpartij gebeurde buiten op straat. Twee van de drie slachtoffers, een 47-jarige man uit Rotterdam en een 31-jarige man uit Barendrecht, zijn gewond aangetroffen in de Paul Krugerstraat. Het derde slachtoffer, een 43-jarige man uit Rotterdam, werd gewond gevonden in de Pretorialaan.

Direct na de melding rukten meerdere hulpdiensten uit naar de plek. Agenten hebben de omgeving afgezet om uitgebreid sporenonderzoek te doen. Ook worden camerabeelden in de buurt bekeken.

Op dit moment is er nog niemand aangehouden. Na het incident zouden twee mannen zijn weggerend. Over de aanleiding is niets bekend. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die informatie hebben dringend op zich te melden.

ANP