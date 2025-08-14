Terug

Zwembad Groningen ontruimd na schietincident, politie zoekt filmer

Vandaag, 20:47

Een zwembad aan de Papiermolenlaan in Groningen is donderdagavond ontruimd nadat er een schietpartij in de buurt had plaatsgevonden, meldt de politie. Er raakte niemand gewond en er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Rond 18.25 uur zijn "vermoedelijk meerdere schoten gelost" nabij het zwembad. Het zwembad werd na het incident ontruimd. Niemand raakte gewond en er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Gefilmd

De politie is op zoek naar een jongen die het volledige schietincident zou hebben gefilmd. Rond 18.25 uur werd ter hoogte van het zwembad meerdere keren geschoten. Op dat moment waren er honderden mensen in het zwembad.

De politie zoekt naast de filmende jongen ook andere mensen die meer informatie hebben over de schietpartij.

