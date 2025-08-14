Terug

Moeder gooit zoontje (5) van balkon in Zutphen: 'Stemmen gaven opdracht'

Crime

Vandaag, 12:00

De 42-jarige Adriana P. uit Zutphen verklaarde donderdag voor de rechtbank in Arnhem dat stemmen in haar hoofd haar opdroegen om in november haar 5-jarige zoontje van het balkon te gooien. Het drama speelde zich af op de vijfde etage van de flat waar zij woonden. De jongen viel zo’n 15 meter naar beneden, maar overleefde wonder boven wonder. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tbs met voorwaarden geëist tegen de vrouw.

Volgens P. wilde ze haar kind niet doden. Ze vertelde dat het voelde alsof ze “onder hypnose” was en in een trance handelde. “Ik nam hem in mijn armen en zei: de tijd is gekomen, Marwan. Ik gaf hem heel veel kusjes en toen liet ik hem vliegen. Ik zei: vlieg op als een vlinder,” aldus P. in de rechtszaal.

De kleuter werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar onder meer een klaplong werd vastgesteld. Enkele dagen later mocht hij alweer naar huis, al werd hij niet teruggeplaatst bij zijn moeder, maar opgevangen in een pleeggezin.

Kort na het ongeluk stond de de straat vol met hulpdiensten. Bekijk de beelden hieronder:

Kind gewond door val van balkon in Zutphen: 'Moeder aangehouden'
2:46

Kind gewond door val van balkon in Zutphen: 'Moeder aangehouden'

Ontoerekeningsvatbaar

Uit psychologisch onderzoek blijkt dat P. lijdt aan schizofrenie, posttraumatische stressstoornis en een verslaving aan alcohol en drugs. Deskundigen stellen dat ze volledig ontoerekeningsvatbaar was tijdens het incident.

Volgens de officier van justitie handelde P. volledig onder invloed van haar stoornissen. Dat zou betekenen dat ze het feit wel heeft gepleegd, maar daarvoor niet strafbaar is. "Een vrouw met twee gezichten", zo beschreef de officier de verdachte. "Ze kon op enig moment flink doordraaien, maar ze was ondanks dat gedrag goed voor haar zoontje."

De zaak heeft veel losgemaakt in de buurt. Bewoners van de flat gaven eerder aan geschokt te zijn over wat er is gebeurd en zijn opgelucht dat de jongen het heeft overleefd.

