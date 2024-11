'Buren waarschuwden al over situatie van balkon gevallen jongetje Zutphen'

De politie liet zich zondag meerdere keren zien bij de Zutphense flat, waar later die dag een jongetje van de vijfde verdieping naar beneden viel. Buren zeggen tegenover Omroep Gelderland dat ze zich ernstig zorgen maakten en daarom de hulpdiensten inschakelden. Die namen de moeder van het kind mee, maar tot hun grote verbazing was ze een paar uur later weer thuis.

Volgens de regionale omroep stond een van de buren op het punt om de deur in te trappen toen de moeder, die in verwarde toestand op het balkon stond, begon te schreeuwen. ‘My boy, ik niet, niemand niet,’ zou ze hebben geroepen. Kort daarna viel de jongen naar beneden.

'Compleet doorgedraaid'

Een buurvrouw geeft aan dat de moeder bekend was bij instanties zoals Veilig Thuis. Burgemeester Wimar Jaeger bevestigt dit: “Er is een voorgeschiedenis, dat weten we. Maar het allerbelangrijkste is nu dat het jongetje zo snel mogelijk beter wordt.” Jaeger wil echter de discussie pas later voeren; eerst wil hij precies duidelijk krijgen wat er zich aan de Van Drinenstraat heeft afgespeeld.

Het jongetje is inmiddels van de intensive care af, wat aan kan geven dat het beter met hem gaat. De moeder werd na afloop van het voorval door de politie meegenomen, in boeien geslagen. "Ze lachte keihard, echt compleet doorgedraaid", aldus een buurman.