Kind gewond door val van balkon in Zutphen: 'Moeder aangehouden'

Een kind is zondagavond gewond geraakt door een val van een balkon in Zutphen, naar verluidt vanaf de vijfde verdieping. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, laat de politie weten. De moeder zou zijn aangehouden.

Het incident vond rond 19.30 uur plaats aan de Van Drinenstraat. De politie onderzoekt hoe het kind ten val is gekomen en kijkt daarbij ook of er mogelijk sprake was van een strafbaar feit. Mogelijke getuigen worden gevraagd zich te melden.

Over de leeftijd van het slachtoffer en de ernst van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Volgens De Stentor zou het om een 5-jarig jongetje gaan, dat van de vijfde verdieping zou zijn gevallen. Zijn moeder zou zijn aangehouden, volgens de krant. De politie wil dit vooralsnog niet bevestigen.

ANP