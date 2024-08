Val kinderen uit ramen Rotterdam allemaal ongevallen

In alle gevallen waarbij de afgelopen tijd jonge kinderen in Rotterdam en omgeving gewond raakten door een val uit een raam is sprake van een ongeval. De politie doet dus geen strafrechtelijk onderzoek, meldt een politiewoordvoerder vrijdag.

Donderdag raakte een meisje van 3 jaar gewond door een val uit een raam op de Franselaan in het Rotterdamse stadsdeel Delfshaven, vorige week dinsdag viel een kindje van 1 jaar uit een raam van een woning in Rotterdam-West. Eind juli raakten in Rotterdam en Vlaardingen jonge kinderen gewond en zaterdagochtend was er een soortgelijk incident in Rotterdam.

Geen kinderen overleden

Hoe het met de kinderen gaat, weet de politie niet, zegt de woordvoerder. Maar vooralsnog is geen van de kinderen overleden. Dat mensen door de hitte die zich de afgelopen tijd in woningen heeft genesteld ramen openzetten, zegt de woordvoerder goed te begrijpen. "Maar belangrijk is vooral goed te kijken of je kind er niet bij kan komen."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP