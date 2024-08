Meisje (3) valt uit raam in Rotterdam, politie zoekt getuigen

In Rotterdam is een meisje van 3 jaar gewond geraakt door een val uit een raam. Van hoe hoog precies ze naar beneden is gevallen kon een politiewoordvoerder nog niet zeggen. Wel is duidelijk dat het meisje van een hogere verdieping naar beneden viel.

Het kind is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over haar toestand is verder niets bekend. De politie onderzoekt hoe het kon gebeuren.

Het incident gebeurde donderdagavond rond 20.30 uur op de Franselaan in het stadsdeel Delfshaven.

ANP