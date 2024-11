Advocaat: Zutphense moeder was verward toen jongen (5) van balkon viel

De 41-jarige moeder uit Zutphen, die wordt verdacht van poging tot moord op haar 5-jarige zoontje, was zondagavond in verwarde toestand toen haar kind van het balkon viel. Dat laat haar advocaat, Mischa van den Hoonaard, donderdag weten. Hij benadrukt dat er nog geen officiële medische verklaring voor haar toestand is, maar dat lopende onderzoeken hier hopelijk meer duidelijkheid over kunnen geven.

De vrouw werd door de politie ingerekend en blijft voorlopig nog minstens twee weken vastzitten, meldt het Openbaar Ministerie. Van den Hoonaard, die de moeder sinds zondag vertegenwoordigt, gaf aan dat zijn cliënt de situatie "verschrikkelijk" vindt en de aanklacht begrijpt. De raadsman wil graag dat zijn cliënt elders wordt geplaatst omdat hij vindt dat een gevangenis "nooit een geschikte plek is voor iemand in verwarde toestand".

Onderzoek loopt nog

De advocaat heeft naar eigen zeggen nog weinig informatie over de aanleiding van de val en wacht verdere onderzoeken af. Wel was de politie eerder die dag al aanwezig bij de woning van moeder en zoon. Details over de situatie in het gezin, zoals de rol van de vader of eventuele betrokkenheid van instanties zoals Veilig Thuis, wilde de advocaat niet geven.

Na zijn val werd de vijfjarige jongen in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Maandag mocht het kind al van de intensive care af en inmiddels is hij ontslagen en elders ondergebracht. Over zijn huidige situatie zijn verder geen details bekend.

