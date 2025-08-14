Zwaargewonde bij inval met kettingzaag in Rotterdam

Bij een inval van de Dienst Speciale Interventies (DSI) in Rotterdam is maandagochtend een bewoner zwaargewond geraakt. Hij stond achter de voordeur op het moment dat het interventieteam de deur met een kettingzaag forceerde.

De inval vond plaats rond 06.00 uur en was gericht op de arrestatie van een 18-jarige man, die wordt verdacht van een overval. Eerst werd met andere middelen zoals een stormram en pneumatische deuropener geprobeerd om de deur te openen. Dat werkte allemaal niet, waarop het team besloot de kettingzaag te gebruiken. Op beelden in de video boven dit artikel is te zien dat heel de deur doormidden is gezaagd.

Omdat de bewoner, die niet de verdachte is, van het huis achter de voordeur stond raakte deze gewond. Hij kreeg direct medische hulp en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt nu of het toegepaste geweld proportioneel was en of er fouten zijn gemaakt tijdens de actie.

De 18-jarige verdachte is aangehouden en zit vast.