Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zwaargewonde bij inval met kettingzaag in Rotterdam

Crime

Vandaag, 16:24

Link gekopieerd

Bij een inval van de Dienst Speciale Interventies (DSI) in Rotterdam is maandagochtend een bewoner zwaargewond geraakt. Hij stond achter de voordeur op het moment dat het interventieteam de deur met een kettingzaag forceerde.

De inval vond plaats rond 06.00 uur en was gericht op de arrestatie van een 18-jarige man, die wordt verdacht van een overval. Eerst werd met andere middelen zoals een stormram en pneumatische deuropener geprobeerd om de deur te openen. Dat werkte allemaal niet, waarop het team besloot de kettingzaag te gebruiken. Op beelden in de video boven dit artikel is te zien dat heel de deur doormidden is gezaagd.

Omdat de bewoner, die niet de verdachte is, van het huis achter de voordeur stond raakte deze gewond. Hij kreeg direct medische hulp en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt nu of het toegepaste geweld proportioneel was en of er fouten zijn gemaakt tijdens de actie.

De 18-jarige verdachte is aangehouden en zit vast.

Lees ook

Blusheld van Stadskanaal: HenkJan weet ramp te voorkomen bij brandenreeks
Blusheld van Stadskanaal: HenkJan weet ramp te voorkomen bij brandenreeks
Moeder gooit zoontje (5) van balkon in Zutphen: 'Stemmen gaven opdracht'
Moeder gooit zoontje (5) van balkon in Zutphen: 'Stemmen gaven opdracht'
DSI ingezet bij woningbrand in Arnhem, dode gevonden in appartement
DSI ingezet bij woningbrand in Arnhem, dode gevonden in appartement

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.