Blusheld van Stadskanaal: HenkJan weet ramp te voorkomen bij brandenreeks

Vandaag, 13:48

In Stadskanaal zijn de bewoners van de Lyceumlaan donderdagochtend wel heel raar wakker geworden, want door de hele straat zijn allerlei zaken in brand gestoken of gevlogen. Van autobanden, vuilniscontainers en auto's tot aan een compleet speeltoestel. Wie of wat dit op zijn of haar geweten heeft, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt nog of er sprake is van brandstichting.

Een van de getroffen bewoners is HenkJan Kunst. Je zou hém dan weer de blusheld van de buurt kunnen noemen. Zijn in de brand gestoken of gevlogen bus is weliswaar lease - dus qua vervanging zit het goed - maar deze stond op 1,5 meter van de flat. "Ik ben dus zelf gaan blussen, waarmee erger is voorkomen."

Had erger kunnen zijn?

Want je moet er niet aan denken als één of meerdere van de branden over zouden slaan naar de woningen. "De halve flat had dan weg kunnen zijn", verzucht HenkJan. De schade aan zijn eigen voertuig deert hem dan een stuk minder. "Het is niet anders. Ik heb het een half uurtje geleden gemeld bij de leasemaatschappij, die gaan vervanging regelen."

Totale schade

Er zijn veel zaken in de brand gestoken, een overzicht:

  • Zes auto's

  • Twee afvalcontainers

  • Een speeltoestel

  • Een regenton

  • Een schuurtje

De schades variëren van lichte schade tot compleet uitgebrand.

De politie is bezig met onderzoek en heeft het sterke vermoeden dat het inderdaad opzettelijk is gedaan. Er worden aangiftes opgenomen, stelt een woordvoerder. Ook zijn ze op zoek naar getuigen en eventueel camerabeelden, bijvoorbeeld van deurbelcamera's. Tips doorgeven kan onder andere via politie.nl.

Het ziet er onwerkelijk uit in de Groningse straat. Beelden zie je bovenaan dit artikel.

