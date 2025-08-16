Twee gewonden bij beschieting van auto in Rotterdam

Twee mensen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt nadat de auto waarin zij zaten, beschoten werd. Dat meldt de politie op X. De schietpartij vond rond middernacht plaats aan de Walhallalaan in Rotterdam.

De verdachte is te voet op de vlucht geslagen. Hoe het met de slachtoffers gaat, is niet duidelijk.

ANP