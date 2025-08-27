Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Onderzoek naar dode man in maïsveld Meer, 'gewelddadig overlijden'

Onderzoek naar dode man in maïsveld Meer, 'gewelddadig overlijden'

Crime

Vandaag, 17:59

Link gekopieerd

De Nederlandse en Belgische politie doen onderzoek naar de dood van een 41-jarige Surinaamse man wiens lichaam eerder deze maand werd gevonden in Meer, een dorp net over de grens in de Belgische provincie Antwerpen. De man komt uit Suriname maar verbleef vlak voor zijn dood in Almere en Amsterdam.

De man werd in de nacht van vrijdag 15 augustus naar zaterdag 16 augustus gevonden door een boer in een maïsveld ter hoogte van de Scheurdekouseweg. Volgens de Belgische politie was het duidelijk "dat het om een gewelddadig overlijden ging".

Hoe de man precies om het leven is gekomen, heeft de politie niet bekendgemaakt.

ANP

Lees ook

Wilde achtervolging eindigt in crash in woonwijk Alphen, twee verdachten spoorloos
Wilde achtervolging eindigt in crash in woonwijk Alphen, twee verdachten spoorloos
Inzameling 'Wij eisen de nacht op' gesloten, teller op half miljoen
Inzameling 'Wij eisen de nacht op' gesloten, teller op half miljoen
Astrid Holleeder onthult woensdagavond identiteit op televisie
Astrid Holleeder onthult woensdagavond identiteit op televisie

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.