Onderzoek naar dode man in maïsveld Meer, 'gewelddadig overlijden'

De Nederlandse en Belgische politie doen onderzoek naar de dood van een 41-jarige Surinaamse man wiens lichaam eerder deze maand werd gevonden in Meer, een dorp net over de grens in de Belgische provincie Antwerpen. De man komt uit Suriname maar verbleef vlak voor zijn dood in Almere en Amsterdam.

De man werd in de nacht van vrijdag 15 augustus naar zaterdag 16 augustus gevonden door een boer in een maïsveld ter hoogte van de Scheurdekouseweg. Volgens de Belgische politie was het duidelijk "dat het om een gewelddadig overlijden ging".

Hoe de man precies om het leven is gekomen, heeft de politie niet bekendgemaakt.

ANP