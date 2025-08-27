Astrid Holleeder onthult woensdagavond identiteit op televisie

Astrid Holleeder stapt naar jarenlange bedreigingen uit de anonimiteit. Woensdagavond onthult zij haar identiteit bij de uitzending van RTL Boulevard. Dit betekent dat ze voor het eerst herkenbaar op televisie komt. Haar gezicht zal niet worden afgeschermd. Ze zal in de uitzending toelichten waarom ze deze ingrijpende stap neemt.

Astrid had een essentiële rol in het strafproces tegen haar broer Willem Holleeder. In 2015 werd bekend dat zij en haar zus Sonja in het geheim verklaringen tegen hem hadden afgelegd en dat Astrid stiekem gesprekken met hem had opgenomen. Deze verklaringen en opnames vormden belangrijk bewijs in de rechtszaak. Sindsdien leefden de zussen ondergedoken.

Leven terug krijgen

In 2016 verscheen Astrids boek Judas, waarin ze haar levensverhaal vertelde en langzaam in de openbaarheid trad. Vervolgens schreef ze nog drie boeken, waarin onder andere haar jarenlange strijd met de overheid over beveiliging aan bod kwam. Dankzij extra bescherming en een gesprek met minister David van Weel van Justitie en Veiligheid voelt Astrid zich weer meer zichzelf en heeft ze hoop. Nú wil ze haar leven weer terug krijgen.