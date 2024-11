Miljuschka Witzenhausen ernstig bedreigd: 'Mijn leven is heel beperkt geworden'

Presentatrice Miljuschka Witzenhausen leeft met zware beveiliging omdat zij ernstig wordt bedreigd. Dat zei Astrid Holleeder, de moeder van de tv-kok, dinsdag in een interview met RTL Boulevard. In een schriftelijke verklaring op de site van RTL Boulevard bevestigde Witzenhausen het nieuws. De woordvoerder van Witzenhausen heeft het nieuws aan het ANP bevestigd.

"De situatie is helaas anders dan ik zou willen zien. Mijn leven is heel beperkt geworden door alle veiligheidsperikelen", aldus Witzenhausen. "Liever heb ik het er helemaal niet over en wil ik zo normaal mogelijk zijn, mijn gezin liefhebben en werken. Maar de schaduw die over mijn dagen ligt door het gebrek aan veiligheid is erg verdrietig."

'Altijd rekening mee gehouden'

Astrid zei dinsdagavond in RTL Boulevard dat de dreiging richting haar dochter "hoog" is. "Dat vind ik heel heftig, omdat het iets is waar ik altijd rekening mee heb gehouden", aldus Astrid, die ook vertelde dat haar wereld is ingestort door de dreiging aan het adres van haar dochter. Volgens Astrid is de beveiliging van haar dochter "fantastisch" geregeld. "Dat was ook voor mij een moment, dat dat eindelijk zover kwam. Ja, het is voor het eerst dat ik kon slapen."

In een nieuw boek, met als titel Wie praat, die gaat, schrijft Holleeder over de dreiging. De dreiging aan het adres van Witzenhausen zou te maken hebben met het feit dat Astrid en haar zus Sonja Holleeder getuigden in de rechtszaak tegen hun broer, Willem Holleeder. Hij werd veroordeeld tot een levenslange celstraf. In haar boek schrijft Astrid eveneens over de dreiging op haar leven en dat van Sonja. Het boek verschijnt op 19 november.

