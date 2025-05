Toch geen huurbevriezing voor Els (74): 'Ik zit muurvast in mijn woning'

Sociale huurders met een particuliere verhuurder maken zich grote zorgen over het voornemen van woonminister Mona Keijzer om hen uit te zonderen van de huurbevriezing. In drie dagen tijd ontving de Woonbond hierover meer dan 200 meldingen. Dit betekent dat de huurprijzen voor deze huurders kunnen blijven stijgen, terwijl het voor veel van hen al lastig is om rond te komen. Wat betekent dit voor mensen zoals de 74-jarige Els van Looij, die huurt via een particuliere verhuurder?

Vrijdag werd bekend dat het wetsvoorstel dat regelt dat woningcorporaties de huren niet zoals gebruikelijk per 1 juli mogen verhogen, voor advies naar de Raad van State wordt gestuurd. Over eventuele compensatie is nog geen besluit genomen. De huurbevriezing is een van de koopkrachtmaatregelen die zijn afgesproken in de onderhandelingen over de voorjaarsnota.

Rondkomen

Els woont al sinds 1989 in haar huurwoning en raakt door de stijgende huurprijs steeds verder in de knel. Omdat ze niet huurt via een woningcorporatie en de particuliere huur niet bevroren gaat worden, lopen haar kosten op. Op haar 74ste werkt ze nog als psychiatrisch verpleegkundige om rond te kunnen komen.

"De eigenaar beweert een non-profitorganisatie te zijn, maar ik zie dat ze door de jaren heen steeds meer woningen hebben opgekocht. Dat roept bij mij vragen op", vertelt ze. De vrouw, inmiddels met pensioen maar nog steeds aan het werk als psychiatrisch verpleegkundige, voelt zich klemgezet in haar woonsituatie.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Huur onbetaalbaar en woning onverkoopbaar

"Ik werk nog steeds. Daardoor heb ik wat spaargeld, al is het niet genoeg om een woning te kopen", zegt ze. "In het begin betaalde ik 600 gulden huur. Nu is dat bedrag opgelopen tot 853,53 euro. Er staat opnieuw een verhoging op stapel: naar 898 euro, en daar komt nog eens 5 procent bovenop. Zolang ik blijf werken, red ik het nog. Maar als ik stop, dan red ik het niet meer."

Wat haar vooral raakt, is het gevoel dat ze geen kant op kan. "Na 36 jaar in dezelfde woning zou je mogen verwachten dat je iets hebt opgebouwd, dat je misschien kunt meeprofiteren van de waardestijging. Ik heb zelfs gevraagd of ik de woning mocht kopen. Maar dat willen ze niet. En dus heb ik niets."

"Mijn huisarts heeft me vanwege een ernstige depressie doorverwezen naar groepstherapie. Daar zit ik nu al 4 jaar in." Els

Ook haar gezondheid lijdt onder de situatie. "Mijn huisarts heeft me vanwege een ernstige depressie doorverwezen naar groepstherapie. Daar zit ik nu al vier jaar in. En mijn woonsituatie speelt daarin een grote rol – ik zit muurvast."

Uitzichtloze situatie

Het gebrek aan onderhoud maakt de frustratie compleet. "Dat is op zich niet erg, maar als ze dan eindelijk iets willen aanpakken, draait de huurder alsnog voor de kosten op. Dat voelt wrang." De vrouw pleit voor ingrijpen: "Ik vind dat onze huren bevroren zouden moeten worden. Veel mensen kunnen hier niet weg. Sommigen lukt het uiteindelijk wel, maar voor de meesten is de situatie uitzichtloos."