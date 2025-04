Nog onzeker of huur bevriest voor alle sociale huurders, PVV-plan wankelt

Het is nog niet zeker of daadwerkelijk alle huurders in de sociale sector de komende twee jaar hetzelfde bedrag aan huur gaan betalen, erkent PVV-Kamerlid Jeremy Mooiman.

Vorige week besloten de vier coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB om de sociale huren te bevriezen, maar die maatregel lijkt vooral terecht te komen bij huurders van woningcorporaties. Tegelijkertijd zijn er ongeveer 400.000 huishoudens in de sociale sector die bij een particulier huren.

Tientallen huurders uit het hele land trokken in februari naar de Tweede Kamer om hun zorgen te uiten over de geplande huurverhogingen.

"Hier zijn geen gedetailleerde afspraken gemaakt", zei Mooiman daar tot grote verbazing van oppositiepartijen over. De PVV'er wil van woonminister Mona Keijzer weten welke mogelijkheden er zijn voor sociale huurders bij particulieren.

Belofte

De verontwaardiging bij andere partijen was groot. De PVV deed eerder de belofte alle huren met wel 20 procent te verlagen en nu is het onzeker of alle sociale huren wel worden bevroren, zo klonk het. Mooiman wilde alleen zeggen dat "wat de PVV betreft" álle sociale huren worden bevroren, maar een toezegging deed hij niet.

Keijzer kan in het debat ook geen duidelijkheid verschaffen. Ze zal de afspraken van de coalitie verwerken in een ministeriële regeling en dan moet blijken of het lukt om ook voor deze groep de huren te bevriezen. De minister laat doorschemeren dat het moeilijk wordt, omdat alle particuliere verhuurders die sociaal verhuren goed gecompenseerd moeten worden. "Dat is een haast onmogelijke, onuitvoerbare exercitie."

Het gaat volgens Keijzer om honderdduizenden verhuurders. Als het niet goed geregeld kan worden, vreest Keijzer "oeverloze rechterlijke procedures".

ANP