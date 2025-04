Minder huurhuizen, hogere prijzen: huurmarkt opnieuw krapper

Huurders in Nederland hadden in het eerste kwartaal opnieuw minder keuze dan een jaar eerder. Het aantal beschikbare woningen in de vrije huursector daalde in de eerste drie maanden van dit jaar met ruim 35 procent, meldt woningplatform Pararius. Door de aanhoudende krapte steeg de gemiddelde prijs per vierkante meter voor het eerst in lange tijd harder dan de inflatie.

Het verschil tussen vraag en aanbod was nog altijd het grootst in het goedkoopste segment, met huren tussen 1.185 en 1.500 euro per maand. Maar Pararius merkt op dat ook het middeldure segment met huren van 1.500 tot 2.000 euro steeds krapper wordt. In het afgelopen kwartaal viel een op de drie aangeboden huurhuizen in deze prijscategorie, terwijl ongeveer 37 procent van de reacties op dit type woning binnenkwam. "Deze verschuiving wijst erop dat huurders, vooral gedwongen door de krapte of prijsopdrijving in het lagere segment, hun blik verleggen naar duurdere woningen", stelt het woningplatform.

Gemiddeld 47 reacties per woning

Afgelopen kwartaal kwamen er 12.677 huurwoningen in de vrije sector op de markt, zo berekende Pararius op basis van het aanbod op het eigen platform en andere bronnen. Op elke woning kwamen gemiddeld 47 reacties binnen, tegen 32 aan het begin van 2024.

Nieuwe huurders betaalden gemiddeld 19,64 euro per vierkante meter per maand, een stijging van 9,6 procent. Dat komt neer op 1780,67 euro per maand voor een gemiddelde huurwoning. Daarmee blijft een woning in de vrije sector voor veel woningzoekers onbereikbaar, aangezien verhuurders vaak een bruto maandinkomen eisen van drie keer de huur.

Tientallen huurders uit het hele land trokken in februari naar de Tweede Kamer om hun zorgen te uiten over de geplande huurverhogingen:

2:12 Huurders in actie tegen forse huurverhoging

Duizenden huurwoningen verdwenen

Begin dit jaar verdwenen er 14.340 huurwoningen van de markt, wat de huurmarkt nog krapper maakte en de concurrentie tussen huizenzoekers verder vergrootte. Verhuurders blijven op grote schaal woningen verkopen vanwege regels die vorig jaar zijn ingevoerd om de middenhuur te reguleren en de huizen betaalbaarder te maken, aldus Pararius-directeur Jasper de Groot.

ANP