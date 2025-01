Europarlementariër GL-PvdA: stop speculatie op verhitte woningmarkt

De Nederlandse Europarlementariër Marit Maij (GroenLinks-PvdA) wil speculatie op de woningmarkt aanpakken. Dit is een van haar prioriteiten in de nieuwe commissie voor betaalbare woningen van het Europees Parlement, die woensdag in Straatsburg officieel van start gaat. Volgens Maij vraagt de wooncrisis om een stevige Europese aanpak.

Hoewel huisvesting primair een taak is van de lidstaten, ziet Maij mogelijkheden voor Europa om huurders beter te beschermen. Zo pleit ze voor een verbod op huurverhogingen als woningen niet worden geïsoleerd en wil ze de bouwregels voor sociale huurwoningen versoepelen. Ook moeten malafide investeerders strenger worden aangepakt, aldus Maij.

Zeven doden in een paar weken tijd, mensen met een baan die geen huis kunnen vinden: de woningnood in Den Haag neemt alarmerende vormen aan. In de bovenstaande video doet ex-dakloze Soerish zijn verhaal.

Wooncrisis raakt jongeren

Volgens Maij is het tekort aan betaalbare woningen een probleem dat in heel Europa speelt. Alleen al in Nederland zoeken 400.000 huishoudens naar een betaalbare woning. "Jongeren maken zich zorgen dat ze nooit een huis kunnen kopen of huren. Dit probleem is te groot om alleen aan individuele landen over te laten," zegt ze. Europa moet daarom ingrijpen met "grof geschut".

Voor het eerst is er een Eurocommissaris die zich specifiek bezighoudt met huisvesting: de Deen Dan Jørgensen. Hij benadrukt dat betaalbare woningen een urgent probleem zijn. “Mensen worstelen om een betaalbaar huis te vinden,” zei voorzitter Ursula von der Leyen al in juli, toen ze deze speciale taak aankondigde.

Ook de Nederlandse minister voor Volkshuisvesting, Mona Keijzer, mengt zich in het debat. Zij pleitte onlangs in Brussel voor versoepeling van Europese regels, zodat sneller ingespeeld kan worden op de woningnood.

Meer woningen bouwen

Het nieuws komt op de dag dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster nieuwe cijfers publiceren over de gemiddelde huizenprijs in Nederland. Die steeg in 2024 gemiddeld met 8,7 procent. In december 2024 waren woningen zelfs 10,9 procent duurder dan dezelfde maand een jaar eerder. Huizenkopers betaalden vorige maand gemiddeld meer dan 455.500 euro voor een bestaande koopwoning.

Woningmarktexperts benadrukken al langer het belang van nieuwbouw om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren. Het kabinet heeft als doel om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen, maar volgens kenners blijft dit voorlopig buiten bereik.

Vorig jaar kwamen er ongeveer 82.000 woningen bij door nieuwbouw of verbouw van bestaande gebouwen. Dit aantal is niet alleen lager dan in de zes jaar daarvoor, maar ook ver verwijderd van de doelstelling. De bouwdip wordt vooral toegeschreven aan de hoge rente en de stijgende kosten van onder meer bouwmaterialen.

