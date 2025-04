Woede om sloopplannen 'kabouterhuisjes' Groningen: 'Je gooit iets unieks weg'

In de Groningse wijk De Hoogte willen bewoners koste wat kost hun geliefde ‘kabouterhuisjes’ redden van de sloophamer. Woningcorporatie De Huismeesters wil de achttien kleine sociale huurwoningen vervangen door nieuwbouw, tot grote woede van de bewoners. Volgens hen zijn de huisjes misschien gedateerd, maar vormen ze een hechte, groene gemeenschap die je niet zomaar kunt wegvagen. De bewoners pleiten voor renovatie. Ze hopen dat De Huismeesters de plannen alsnog bijstelt.

Bewoonster Sietske Schoen (36), die al 5 jaar op deze bijzondere plek woont, snapt er niets van: "Ik werd verliefd op deze huisjes. Klein, simpel en midden in het groen." Volgens Sietske is de sfeer in het wijkje uniek. "Ze zijn schattig, functioneel ingericht en karakteristiek. Dit is ons groene dorpje in de stad, waar iedereen naar elkaar omkijkt. Dat moet je niet zomaar kapotmaken." De bewoners pleiten daarom voor renovatie in plaats van sloop. "Nieuwe huizen duurzaam? Niet slopen en niet nieuwbouwen is nog veel duurzamer."

Ook vanuit de Groningse politiek klinkt inmiddels steun voor de bewoners. Gemeenteraadslid Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden) kwam ter plaatse kijken en is verbaasd: "Je wordt betoverd als je hier binnenloopt. Er is zoveel groen, de bewoners zijn heel sociaal en de huizen zijn prachtig. Dit moet behouden blijven." Zijn partij heeft aangekondigd schriftelijke vragen te gaan stellen aan het college van B&W.

Hechte buurt

Woningcorporatie De Huismeesters zegt in een reactie via woordvoerder Joanneke Wiersma: "Het is een hechte buurt met mensen die goed voor elkaar en de natuur zorgen. Toch voldoen de woningen niet meer aan de technische en duurzaamheideisen van deze tijd." Er is sloop en woningverbetering overwogen. "Maar nieuwbouw is voor de lange termijn de betere optie. De bewoners krijgen er duurzame huizen voor terug. We hebben hen steeds betrokken bij het maken van de plannen en kijken samen naar wat er terugkomt."

Volgens de bewoners is de sloop extra wrang omdat de huisjes een bijzondere geschiedenis hebben. Eén van de naoorlogse huisjes zou vroeger dienst hebben gedaan als TBC-woning, waar patiënten in de gezonde buitenlucht moesten herstellen. "Dat geeft het nog meer waarde", zegt Sietske. "Je gooit niet alleen huizen weg, maar ook een stuk geschiedenis."