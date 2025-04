Historische theewinkel na 383 jaar ten onder aan bizarre huurverhoging: 'Dit mag niet stuk'

Bijna vier eeuwen aan historie dreigt verloren te gaan als theewinkel 't Zonnetje in Amsterdam zijn deuren moet sluiten. Uitbaatster Marie-Louise Velder (76) ziet haar huur - voor de zoveelste keer - verdubbelen. Tien jaar geleden stond deze nog op 18.000 euro per jaar, nu al 36.000 euro. Maar weer moet 'ie omhoog, mogelijk naar 50.000 euro. Einde verhaal?

"We zijn de oudste koffiezaak van Europa. Dit mag niet stuk", zegt Velder, die sinds 2000 de zaak aan de Haarlemmerdijk runt. Ze is zichtbaar aangeslagen. "Weer meer kosten. Het draait je nek om. Maar ik heb nog altijd een klein beetje hoop. Hoop doet leven."

Begrip in de stad

De theewinkel aan de Haarlemmerdijk bestaat al sinds 1642 en begon ooit als kolen- en waterwinkeltje. In de loop der eeuwen groeide het uit tot een begrip in de stad, met bijzondere koffiesoorten uit Ethiopië en theesoorten uit China en Japan. Maar nu lijkt het doek definitief te vallen.

Volgens erfgoedvereniging Heemschut is het een pijnlijk verlies. "Dit is historisch gezien heel triest", zegt directeur Karel Loeff tegen Hart van Nederland. "We zien het vaker: unieke winkels verdwijnen door hoge huren. Gemeenten hebben daar maar weinig grip op. Je kunt 'sfeer' nu eenmaal niet juridisch vastleggen."