Geen huurbevriezing? Dan betalen deze sociale huurders straks 140 euro meer

Sociale huurders in de particuliere sector betalen vaak al meer dan mensen die via een woningcorporatie huren. Maar als de huurbevriezing niet ook voor de particuliere sector gaat gelden, zijn ze nog meer geld kwijt. In dat geval gaan huurders bij een particulier gemiddeld 140 euro per maand meer betalen dan huurders bij een corporatie. Dit heeft de Woonbond berekend met cijfers van het CBS.

In de Groningse wijk De Hoogte willen bewoners koste wat kost hun geliefde ‘kabouterhuisjes’ redden van de sloophamer. Woningcorporatie De Huismeesters wil de achttien kleine sociale huurwoningen vervangen door nieuwbouw, tot grote woede van de bewoners, zo is te zien in bovenstaande video.

De half miljoen huishoudens die volgens de belangenvereniging van huurders in een sociale huurwoning van een particulier wonen, betalen nu al gemiddeld 81 euro meer dan sociale huurders in een corporatiewoning.

De coalitiepartijen maakten onlangs in de voorjaarsnota bekend dat de huren voor sociale huurders dit en volgend jaar niet omhooggaan. De Woonbond meldde vorige week al dat het onduidelijk is of de maatregel ook voor sociale huurders bij particuliere verhuurders gaat gelden. Anders zouden hun huren vanaf 1 juli met maximaal 5 procent mogen stijgen. "Terwijl ook hier veel mensen huren met een krappe beurs", aldus de Woonbond.

Bevriezing

Volgens de cijfers betaalden sociale huurders in 2024 bij woningcorporaties gemiddeld 607 euro kale huur en bij particulieren 688 euro. De Woonbond wil dat woonminister Mona Keijzer de bevriezing ook voor sociale huurders bij particulieren laat gelden. "Niet alleen zijn deze huurders ook gebaat bij huurbevriezing en betalen ze nu al meer huur voor woningen van vaak mindere kwaliteit, ook creëert de minister rechtsongelijkheid door sociale huurders ongelijk te behandelen", stelt de belangenvereniging.

ANP