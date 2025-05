Rotterdamse buurt platgegooid ‘vanwege haast’, maar nog geen schep de grond in

Braakliggend terrein en hier en daar wat overgebleven bomen. 4 jaar nadat in de Rotterdamse Tweebosbuurt honderden sociale huurwoningen werden gesloopt, is de beloofde nieuwbouw nog altijd niet van start gegaan. Voor oud-bewoners Edwin en Mustapha is het een pijnlijke herinnering aan hoe ze hun geliefde buurt moesten verlaten, zogenaamd vanwege haast.

"Ze hebben bij de rechter gezegd dat er snel gebouwd zou worden, dat het allemaal niet kon wachten", zegt Edwin Dobber. "En dan kijk je nu rond... Het is gewoon nog steeds een grote klotezooi. We zijn keihard genaaid." In 2021 moest hij, na een lange juridische strijd, zijn huis verlaten. Het hele blok ging tegen de vlakte, maar op het terrein is sindsdien niets gebeurd.

Meer woningen voor een hogere prijs

Ook Mustapha herinnert zich de uitzetting als oneerlijk en haastig. Hij woont inmiddels in een van de weinige nieuwbouwwoningen die wel zijn opgeleverd, maar zijn boosheid is niet verdwenen. "Het is echt heel vreemd gegaan. Onder het mom van de woningcrisis is dit erdoorheen gedrukt. Er zijn 600 goede, betaalbare woningen gesloopt. Wat er voor terugkomt, is in veel gevallen helemaal niet te betalen. 700 euro huur? Hoe moeten mensen dat opbrengen?"

Op de plek waar ooit 588 woningen stonden, is nog altijd nauwelijks activiteit te zien. Alleen blok De Roseknoop werd inmiddels opgeleverd, met daarin 137 nieuwe sociale huurwoningen. Voor de rest van de buurt zijn de plannen volgens HEF Wonen nu rond. In 2025 moeten er onder meer 101 vrijesectorwoningen en 40 sociale huurwoningen bijkomen. In totaal komen er 374 nieuwe woningen terug – fors minder dan de oorspronkelijke 588.

Geen uitzondering

Volgens bouwdeskundige Tim de Boer is het een bekend patroon. “Corporaties slopen vaak al voordat de plannen rond zijn. In dit geval had Vestia, de voorganger van HEF Wonen, bij de rechter aangegeven dat er met spoed gebouwd moest worden. Dan verwacht je tempo, maar we zijn inmiddels 4 jaar verder."