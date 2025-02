Bewoners in verzet tegen sloop seniorenflat Driebergen-Rijsenburg: 'Gewoon vernieling'

Woest. Dat zijn ze. De bewoners van een, in hun ogen, nog prima ouderenflat aan de Kraaijbeek in Driebergen-Rijsenburg. Stichting Warande, waar het gebouw onder valt, wil de sloopkogel erin zetten en er nieuwbouw voor terugplaatsen. Maar dat is onzin, zeggen de bewoners, want renoveren is volgens hen een veel betere optie.

Warande wil 124 nieuwbouwwoningen en een gemeenschappelijke ruimte bouwen op de plek waar nu nog 79 appartementen staan. De bewonersvereniging Kraaijbeek wil een streep door die plannen zetten. Om hun protest kracht bij te zetten, hangen er inmiddels bij meerdere bewoners spandoeken aan de balkons en worden er zelfs persberichten verstuurd.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

"Het plan mist echt alle realiteit," stelt de 77-jarige Jacques Meulman, voorman van de bewonersvereniging. "We hebben zelfs een stedenbouwkundige naar de plannen laten kijken. En die zegt: dit is gewoon vernieling." De bewoners, die in het complex met een christelijke en spirituele filosofische achtergrond midden in het groen wonen, zijn doodsbang juist dat plekje kwijt te raken.

Dat er verbeteringen aan de woningen nodig zijn, daar zijn ze het over eens. "Wij zijn absoluut voor renovatie, maar daar valt voor Warande natuurlijk niks aan te verdienen," zegt Meulman. Ook is hij niet te spreken over de manier van communiceren. Volgens hem worden de bewoners te laat of zelfs helemaal niet meegenomen in het proces. In de hoop de plannen van tafel te krijgen, stappen ze nu naar de gemeenteraad.

Nog niet definitief?

Warande laat schriftelijk weten dat renoveren en uitbreiden van het bestaande gebouw niet binnen de richtlijnen van de gemeente past. Ze benadrukken dat de plannen, zoals omschreven in een zogeheten gebiedsvisie, nog niet definitief zijn en dat het mogelijk nog wel tien jaar kan duren voordat de nieuwbouw er staat. Ook stelt de stichting dat het de bedoeling is dat de huidige bewoners kunnen terugkeren in de nieuwe bebouwing en dat ze met hen in gesprek zijn en blijven. De gemeenteraad is nu aan zet, aldus Warande.